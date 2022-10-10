القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت، صباح اليوم الإثنين، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المواد المخدرة.

وبيّن المصدر أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك عند محاوله المهربين اجتياز الحدود الأردنية ما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم جميعاً باتجاه الأراضي السورية، وتم ضبط 818.000 حبة كبتاجون، بالإضافة إلى سلاح ناري وكميه من الذخيرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.