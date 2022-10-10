أجواء خريفية لطيفة في اغلب مناطق المملكة حتى الخميس

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يومي الثلاثاء والأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما يوم الخميس، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 13، وفي مرتفعات الشراة 22 – 12، وفي مناطق البادية 30 – 16، وفي مناطق السهول 26 – 17، وفي الأغوار الشمالية 33 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 23، وفي البحر الميت وخليج العقبة 33 – 22 درجة مئوية.

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