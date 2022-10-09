محكمة صُلح عمَّان تمدد توقيف المشتكى عليهم بقضية انهيار بناية اللويبدة

عقدت الهيئة القضائية المختصَّة بالنظر في قضية انهيار بناية في منطقة اللويبدة لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، جلستها الخامسة في القضية، وقرَّرت تمديد توقيف المشتكى عليهم.

واستمعت المحكمة، اليوم الأحد، لشاهد وخبير في القضية، وقرَّرت رفع الجلسة حتى يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال الاستماع للشهود.

وكانت بناية سكنية مكونة من ست شقق انهارت قبل 21 يوما، وتسببت بانهيار مبنى مستقل بجوارها، ونتج عن الحادثة وفاة 14 شخصا وإصابة 9 آخرين، وحققت النيابة العامة في القضية وأوقفت على إثرها ثلاثة أشخاص؛ هم المشرف على البناء ومالكه وفني الصيانة، وأسندت لهم تهمة التسبب بالوفاة مكرر 14 مرة، والتسبب بالإيذاء مكرر 9 مرات.

وعقدت محكمة صلح جزاء عمان أولى جلسات النظر في القضية يوم 25 أيلول الماضي، وخلالها أنكر المشتكى عليهم الثلاثة التهم المسندة إليهم.

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