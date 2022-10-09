في ذكرى رحيله.. أبرز من قدموا شخصيته جيفارا في السينما

يتزامن، اليوم الأحد التاسع من أكتوبر، مع ذكرى مقتل تشي جيفارا الذى طالما كان رمزًا بالنسبة للملايين حول العالم، ما جعل قصة حياته جاذبة لكثيرين ممن عملوا على تحويلها لأعمال سينمائية شارك في بطولتها العديد من النجوم، أبرزهم النجم المصرى عمر الشريف أثناء رحلته في عالم هوليود.

وفي التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز الممثلين الذين جسدوا قصة حياته بأعمال مختلفة.

عمر الشريف بفيلم ” Che! ”

النجم العالمى عمر الشريف وبعد وفاة جيفارا بعامين فقط حيث توفى الأخير فى عام 1967، قام ببطولته فيلم ” Che! ” عام 1969، وهو من تأليف ديفيد كارب ومن إخراج ريتشارد فليشر، وتم إخراج العمل باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

فرانسيسكو رابيل بفيلم ” El Che Guevara ”

قبل عمر الشريف قام الممثل الممثل الإسبانى فرانسيسكو رابيل ببطولة فيلم ” El Che Guevara “الذى عرض عام 1968، وقام فيه بالتعرض لحياة جيفارا.

عام 2005 أيضاً شهد قيام الممثل الإسبانى إدواردو نورييجا بفيلم عن الراحل جيفارا، وذلك من خلال فيلم ” Che Guevara ” الذى عرض عام 2005 وهو من تأليف وإخراج جوش ايفانز.

بينيشيو ديل تورو عام 2008

بعد ذلك يأتى بينيشيو ديل تورو الذى قدم شخصية جيفارا ببراعة متناهية، نال عليها إشادات نقدية واسعة، بفيلمى “Che: Part One ” و” Che: Part Two ” عام 2008 للمخرج ستيفن سودربرج.