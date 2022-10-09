توقيف شخصين حرضا على الكراهية والعنف في ملاعب كرة القدم

أوقفت قوة أمنية، اليوم الأحد، شخصين قاما ببث منشورات وفيديوهات تحض على العنف والكراهية في ملاعب كرة القدم.

وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، إن المديرية تقوم ومن خلال وحدة الجرائم الإلكترونية بمراقبة كل ما ينشر بهذا الخصوص من أي جهة كانت، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحسابات والصفحات التي تبث مثل هذا الخطاب، وإغلاقها، وملاحقة القائمين عليها وفقا لأحكام القانون.

وأكد الناطق الإعلامي عدم التهاون مع أي سلوك يهدد السلم المجتمعي، مهيباً بالجميع نبذ مثل هذه السلوكات الدخيلة على أسرتنا الأردنية الواحدة، والتي لا تمت لأخلاقنا وعاداتنا بصلة.