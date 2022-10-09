تردي صحة المطارد مصعب اشيتة في سجن السلطة ونقله للمستشفى

أريحا – قال المحامي مصطفى شتات إنه قد تم نقل المطارد مصعب اشتية إلى مستشفى أريحا الحكومي بعد تدهور حالته الصحية.

وحذّر المحامي شتات في تصريحات لوسائل الإعلام، من أن يكون اشتية قد تعرض للتعذيب في سجن أريحا.

وقال شتات إن “المطارد للاحتلال والمعتقل السياسي مصعب اشتية، موقوف على ذمة محافظ نابلس، خلافا للقانون وعلى الرغم من قرار المحكمة بالإفراج عنه”.

وأصدرت محكمة فلسطينية، الثلاثاء الماضي، قرارا بالإفراج عن اشتية، والمطارد عميد طبيلة، بعد 16 يوما من الاعتقال، في حين رفضت السلطة الإفراج عن اشتية بالرغم من القرار.

وقد حمّلت عائلة اشتيه السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية عامة وجهاز الأمن الوقائي خاصةً، المسؤولية عن حياة مصعب، وسلامته الصحية، والشخصية، والأمنية.

واعتقلت السلطة المطارد اشتية في أيلول/ سبتمبر الماضي، ما أشعل حالة غضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة في المدينة.

ومصعب اشتية أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال، وأطلقت عليه قوات الاحتلال أنه “المطلوب الأخطر”، حيث هددت والده باغتياله أكثر من مرة.