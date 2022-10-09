انهيار جبل في السعودية بسبب غزارة الأمطار/ فيديو

تواصل وزارة النقل السعودية أعمال الصيانة وفتح الطريق التي سدت في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، بالتزامن مع تناقل مقاطع مصورة توضح انهيار كتلة جبلية ضخمة.

وكان مقطع مصور قد رصد بداية انهيار الجبل شيئًا فشيئًا إلى أن بلغ ذروته، وفقا لما ذكر موقع “سبق” المحلي.

وكان الانهيار قد حدث في وقت كان فيه الطريق خاليًا من المركبات، الأمر الذي لم ينجم عنه أية إصابات في الأرواح، أو أضرار في الممتلكات.

وقال السكان في المنطقة إن عقبة (طريق) “أمحلج” المتضررة والعقبة الرديفة “غميضن”، اللتين توصلان إلى قرية الرفود، عادة ما تتعرضان للانهيارات مع هطول المطر ما يستوجب، بحسب خبراء، ضرورة إيجاد حلول تحول دون ما يحدث حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وكانت فِرق ومعدات النقل بالمنطقة قد باشرت الحالة فور وقوعها، ولا تزال تواصل جهودها لإزالة الانهيارات الضخمة في محاولة منها لإعادة فتح الطريق، وإبعاد مكامن الخطر