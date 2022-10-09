أجواء خريفية معتدلة اليوم الاحد في اغلب المناطق حتى الأربعاء

تكون درجات الحرارة اليوم الأحد، أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتسود أجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربيةمعتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق ، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 11، وفي مرتفعات الشراة 23 – 10، وفي مناطق البادية 30 – 15، وفي مناطق السهول 25 – 14، وفي الأغوار الشمالية 33 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 23، وفي البحر الميت وخليج العقبة 33 – 22 درجة مئوية.

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