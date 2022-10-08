مدير الأرصاد الجوية يتوقع شُح أمطار فصل الخريف الحالي

صرح مدير دائرة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن مؤشرات الهطولات المطرية أظهرت أن الأمطار ستكون دون معدلاتها الاعتيادية بنسبة 30 في المئة في فصل الخريف الحالي، مبينا أن 11 في المئة من الموسم المطري تكون في هذا الفصل.

وأضاف آل خطاب، صباح السبت، لقناة رؤيا، أن الهطولات المطرية العام الماضي في الأردن كانت ضمن المعدلات الطبيعية في المناطق الوسطى المتمثلة في عمان والبلقاء والزرقاء، فيما كان في المناطق الجنوبية دون معدلاتها.

وبخصوص التغيرات المناخية التي ألقت بظلالها على العالم، أشار إلى تأثيرها بشكل واضح على الأردن، ما يؤثر على كمية الهطولات المطرية وبالتالي انعكاسه على المواسم الزراعية محليا.

ونفى آل خطاب العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والموسم المطري في الشتاء، موضحا أنه لا يوجد حقائق علمية في هذا الخصوص.

وتابع ” ليس بالضرورة في حال ارتفاع درجات الحرارة في الصيف أن تزيد الهطولات المطرية في فصل الشتاء وهذا الكلام غير دقيق”، مبينا أنه سيتم تشغيل نظام نموذج عددي خاص في الأردن بخصوص التنبؤات الفصلية.