كتلة هوائية لطيفة الحرارة تؤثر على المملكة اليوم السبت

تتأثر المملكة، اليوم السبت، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتسجل أقل من المعدلات الإعتيادية بحوالي 2-3 درجات مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الاثنين، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 12، وفي مرتفعات الشراة 23 – 11، وفي مناطق البادية 31 – 17، وفي مناطق السهول 26 – 15، وفي الأغوار الشمالية 31 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 23، وفي البحر الميت 33 – 22، وفي خليج العقبة 34 – 23 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة