ضبط مثيرين للشغب بعد انتهاء مباراة الوحدات والحسين إربد

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنَّ القوة الأمنية المعنية بتأمين مباراة الوحدات والحسين إربد التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة تعاملت وبالقوة المناسبة مع عدد من مثيري الشغب عقب انتهاء المباراة بعد أن قاموا بالقاء الحجارة باتجاه ملعب المباراة، بالقرب من إحدى البوابات والحقوا اضرارا بمركبات كانت مصطفة بالخارج وجرى ضبط عدد منهم والتحقيق جار معهم .

وبين، أنه تمت السيطرة مباشرة على الحادثة، وإعادة الأمور إلى طبيعتها وتأمين خروج جميع اللاعبين والجماهير، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بحزم مع مثل هذه السلوكيات الخاطئة.

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