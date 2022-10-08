رسميا.. الأردن يتخلى عن إصدار التقرير الأسبوعي لكورونا

أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، الدكتور عادل البلبيسي، تعليق إصدار التقرير الأسبوعي لفيروس كورونا في الأردن.

وقال البلبيسي لقناة “رؤيا”، السبت، إن القرار جاء نتيجة للانخفاض الملحوظ في أعداد الوفيات والإصابات في الفترة الماضية.

وبين أن الأردن يشهد تحسنا ملموسا في الوضع الوبائي، مؤكدا أنه في حال ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس لا قدر الله بشكل ملحوظ في الأردن، سيتم إصدار تقرير في هذا الخصوص.

ودعا البلبيسي، المواطنين للإقبال على تلقي المطاعيم المضادة للفيروس، للتخفيف من أعراضه في حال الإصابة به، خاصة لفئة من يعانون الأمراض المزمنة وكبار السن.