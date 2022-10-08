خفض التوتر.. لافروف يعلن ان بلاده ملتزمة بمبدأ عدم جواز شن حرب نووية، والبيت الأبيض والبنتاغون يقللان من تهويلات بايدن

اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن موسكو لا تزال ملتزمة بمبدأ عدم جواز شن حرب نووية، مشددا على أنه يجب تجنب اندلاع نزاع مسلح بين الدول الحائزة للأسلحة النووية.

وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة “أرغومنتي إي فاكتي” الروسية: “أود أن أؤكد أن روسيا لا تزال ملتزمة ببيان قادة الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في 3 يناير/كانون الثاني من هذا العام، والذي تم فيه تأكيد افتراض عدم جواز شن حرب نووية.

وأضاف أنه “من الضروري منع أي نزاع مسلح بين الدول الحائزة للأسلحة النووية”.

غير ان لافروف قال، إن صبر موسكو على عقوبات الغرب الاقتصادية ضدها لن يكون بلا حدود، مشددا على أن موسكو التزمت بضبط النفس حتى الآن.

وأوضح لافروف، في ذات المقابلة مع صحيفة “أرغومنتي إي فاكتي” ، ردا على سؤال حول العقوبات: “لدينا كل الوسائل لحماية مصالحنا الوطنية، وإذا لزم الأمر، سوف نستخدمها إلى أقصى حد”.

وأضاف: “يجب على أولئك الذين يتحدثون بلغة العقوبات مع روسيا أن يتذكروا أنه بينما نتحلى بضبط كاف للنفس في الرد على أعمال العدوان الاقتصادي، إلا أن صبرنا لن يكون بلا حدود”.

البنتاغون يصدر بيانا يقلل من تهويلات بايدن

ومن جانبه، صرح البنتاغون أمس الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لم يتخذ قرارا باستخدام الأسلحة النووية حتى الآن”، وأن واشنطن تواصل التعامل مع “تهديدات بوتين النووية “على محمل الجد.

وتأتي تصريحات الدفاع الأمريكية بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من احتمال وقوع حرب “نهاية العالم” (هرمغدون) نووية، بسبب “تهديدات بوتين” باستخدام الأسلحة النووية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، خلال إيجاز صحفي: “تقديرنا هو أن الرئيس بوتين لم يتخذ حتى الآن قرارا باستخدام الأسلحة النووية”.

وتابع أنه “في الوقت الحالي، ليس لدى الولايات المتحدة أي معلومات عن حدوث تغيير بشأن هذا الوضع”.

البيت الأبيض: لا دليل على نية روسيا استخدام السلاح النووي

وكان البيت الأبيض قد اعلن أن واشنطن لا تمتلك أي معلومات استخباراتية تدل على نية روسيا استخدام السلاح النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي لها يوم امس الجمعة، إن “تصريحات روسيا عن استخدام السلاح النووي غير مسؤولة. ولا توجد هناك طرق لاستخدامها بدون عواقب غير مقصودة. وذلك لا يمكن أن يحدث”.

وتابعت: “لا نرى أي أساس لتغيير تموضع قواتنا النووية… ولكن بإمكان بوتين ضمان وقف التصعيد في أي لحظة. ولا يوجد هناك أي أساس للتصعيد”.

وأضافت: “لا نرى أي دليل على أنهم يستعدون لاستخدامها (الأسلحة النووية)… وتصريحات بوتين لن تخيفنا”.

وتعليقا على استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن لكلمة “هرمجدون” في معرض حديثه عن خطر استخدام الأسلحة النووية، أوضحت جان بيير أن “الرئيس كان يتحدث عن القلق إزاء تهديدات بوتين باستخدام الأسلحة النووية، مثلما تحدث عنه أثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة ومثلما قمنا به خلال الأسابيع الأخيرة”.

وكان بايدن قد قال، امس الاول الخميس، إن نظيره الروسي “لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية”،

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه “يعرف جيدا بوتين إلى حد ما”.

وقال بايدن متحدثا عن التهديد النووي: “للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية… لدينا تهديد بسلاح نووي إذا استمرت الأمور في الواقع على المسار الذي تسير فيه”.

وفي وقت سابق أكدت القيادة الروسية أن موسكو لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، وأنها ملتزمة تماما ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية، ولكنها أكدت أيضا حقها في استخدام الأسلحة النووية وفقا للعقيدة النووية الروسية، أي في حالة هوجمت روسيا أو حلفاؤها باستخدام هذا النوع من الأسلحة، أو إذا هدد العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية وجود الدولة الروسية.