مجندة ورجل امن بحالة حرجة.. إصابة 3 صهاينة بعملية إطلاق نار مساء اليوم السبت على حاجز شعفاط قرب القدس/ فيديو
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جرينتش+2 02:54
إستشهاد الشابين محمود الصوص واحمد دراغمة وإصابة 11 آخرين برصاص العدو لدى اقتحامه مخيم جنين اليوم السبت/ فيديو
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