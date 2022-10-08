إستشهاد الشابين محمود الصوص واحمد دراغمة وإصابة 11 آخرين برصاص العدو لدى اقتحامه مخيم جنين اليوم السبت/ فيديو

استشهد شابان، صباح اليوم السبت، وأصيب 11 آخرون، بجروح متفاوتة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مخيم جنين ومحيطه.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشاب محمود الصوص استشهد بفعل إصابته بطلق ناري في الرقبة، فيما استشهد الشاب أحمد محمد دراغمة. برصاصة في الرأس .

واوضحت الوزارة إن الشاب الصوص قد استشهد بفعل إصابته بطلق ناري في الرقبة، مشيرةً إلى أن 3 من الإصابات خطيرة، في حين أن الأخرى ترواحت ما بين متوسطة وطفيفة، وأن حالتهم جميعا مستقرة.

واقتحمت قوات كبيرة وسط المخيم، وحاصرت منزلًا لأحد نشطاء حركة الجهاد الإسلامي، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

ووفقًا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر محمد أبو زينة من منزله

وقد أطلقت قوات الاحتلال النار أكثر من مرة تجاه الصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث.

وأعلنت كتيبة جنين – سرايا القدس، عن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة عقب اقتحامها مخيم جنين.

وقالت الكتيبة في بيان لها، إنها في تمام الساعة 9:40 صباح اليوم السبت، استهدفت جيبا عسكريا لجيش الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة بشكل مباشر مما أدى إلى إعطابه.

ولاحقًا أعلن جيش الاحتلال عن إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة بشظايا في الفخذ.