وكالة “الأناضول” التركية تكرر خبراً نشرته “المجد” قبل اسبوعين

اسطنبول – قال مصدر في حركة “حماس”، اليوم الجمعة، إن وفدًا من الحركة سيزور سوريا خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية، عن المصدر، قوله إن زيارة الوفد تأتي في إطار تطوير العلاقات مع دمشق.

وأشار إلى أن الزيارة ستتم بعد انتهاء مباحثات المصالحة الفلسطينية التي تستضيفها الجزائر في 10 أكتوبر الجاري، دون مزيد من التفاصيل.

ووفقًا لمصادر أخرى، فإن الوفد سيترأسه خليل الحية، مسؤول ملف العلاقات العربية والإسلامية في حماس.

وكانت حماس أكدت مؤخرًا أن هناك اتصالات مع دمشق من أجل عودة العلاقات الثنائية، ما أثار جدلًا كبيرًا داخل وخارج فلسطين بشأن هذا لقرار.

وقُطعت العلاقات بين “حماس” ودمشق عام 2012، إثر اندلاع الثورة (بل الفتنة) السورية.

وكانت “المجد” قد نشرت، في 25 ايلول الماضي، خبراً رئيسياً على صدر صفحتها الاولى بعنوان: قريباً جداً.. وفد قيادي من “حماس” يزور دمشق للقاء الرئيس الاسد وكبار المسؤولين لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية.