لهذه الأسباب.. “معاريف” تعترف ان العدو يجد صعوبة في حل لغز “عرين الأسود” التي تعتبر نفسها “صقرًا جديدًا ضد إسرائيل”

إستشهاد الفتى عادل داود في قلقيلية، والشاب مهدي لدادوة بقرية المزرعة برصاص قوات العدو اليوم الجمعة/ فيديو
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