قريباً.. مقاضاة أسماء رنانة ومتنفذين تورطوا بتجارة المخدرات/ فيديو

كشف رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، موسى الطريفي انه سيتم خلال الفترة المقبلة تحويل شخصيات رنانة ومتنفذين توروطوا بقضا ترويج واتجار بالمخدرات الى القضاء لينالوا عقابهم.

ورفض الطريفي خلال برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الاعلامي عامر الرجوب، الكشف عن اسماء هؤلاء المتورطون بقضايا المخدرات .

وقال أن الحملة الأمنية الكبيرة التي بدأت منذ ثلاثة شهور من الحدود الشمالية الشرقية والرامية إلى مكافحة المخدرات، تؤكد عدم وجود أيّة منطقة عصية على الأجهزة الأمنية.

واعرب عن توقعه أن يكون هنالك أسماء رنانة في الفترة القادمة “من الناس التي تسمي حالها بالمتنفذين رح يكونوا بالقضاء العادل” .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة