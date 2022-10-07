زيلينسكي يدعو الناتو لشن ضربات (وقائية) ضد روسيا، وبايدن يحذر العالم من خطر “حرب نووية” لأول مرة منذ عام 1962

واشنطن – سبوتنيك

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن العالم يواجه تهديد حرب نووية لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962 وإنه يحاول معرفة “إلى أين ينحدر” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن، خلال حفل استقبال للجنة حملة مجلس الشيوخ الديمقراطي، ليلة امس الخميس، في مؤتمر صحفي: “لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الواقع على الطريق الذي تسير فيه”.

وأضاف: “أحاول معرفة ما هو منحدر بوتين؟ انا اعرف بوتين جيدا إلى حد ما، وإنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية”.

وشدّد بايدن على أنّ بوتين “لا يمزح عندما يتحدّث عن استخدام محتمل لأسلحة نوويّة تكتيكيّة أو أسلحة بيولوجيّة أو كيميائيّة، لأنّ جيشه… ضعيف الأداء إلى حدّ كبير”. وتابع “لا أعتقد أنّ هناك أي شيء مثل القدرة على (استخدام) سلاح نووي تكتيكي بسهولة بدون أن ينتهي الأمر بالتسبّب بهرمغدون”.

وفي وقت سابق، امس الخميس، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يشعل حربا نووية بيدي فلاديمير زيلينسكي، وأن الدمية المضطربة نفسيا والمدججة بالسلاح، تحولت لوحش قد يدمر الكوكب بيديه.

وقالت زاخاروفا في منشور على “تلغرام”، أن “الغرب يشعل حربا نووية، وعلى كل إنسان على سطح الكوكب أن يدرك أن زيلينسكي، الدمية المضطربة نفسيا والمدججة بالسلاح، تحول إلى وحش قد يدمر الكوكب بيديه”.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، تعليقا على مطالب زيلينسكي لحلف “الناتو” شن “ضربة وقائية” ضد روسيا الاتحادية، أن مجرد الحديث عن النزاع النووي غير مقبول.

وقال دوجاريك لوكالة “سبوتنيك” عند طلب التعليق على تصريحات زيلينسكي: “فيما يتعلق بأي تصريحات بخصوص استخدام الأسلحة النووية، أود أن أشير إلى ما قاله الأمين العام (للأمم المتحدة) سابقا بشأن هذه القضية. موقفه لم يتغير”.

وبدوره، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” على ضرورة أن تولي كل دول العالم، من بينها دول أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اهتماما خاصا لكلمات زيلينسكي بشأن توجيه “ضربة وقائية” ضد روسيا الاتحادية.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق، خلال كلمة له عبر الفيديو في معهد “لوي” الأسترالي، إن “الناتو يجب أن يشن ضربات (وقائية) ضد روسيا الاتحادية، وليس انتظار (الضربات النووية) الروسية”، على حد زعمه.