زيلينسكي يدعو الناتو لشن ضربات (وقائية) ضد روسيا، وبايدن يحذر العالم من خطر “حرب نووية” لأول مرة منذ عام 1962

إستشهاد الفتى عادل داود في قلقيلية، والشاب مهدي لدادوة بقرية المزرعة برصاص قوات العدو اليوم الجمعة/ فيديو
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