وزير الاعلام ينعى الزميل ممدوح حوامدة اليوم الجمعة

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، الزميل الصحفي العزيز، المرحوم ممدوح عبد العزيز حوامدة (ابو باسل) عن عمر يناهز الثمانين عاما.

وقد شيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر الجمعة من مسجد الهمشري، إلى مقبرة صويلح.

أسرة “المجد” تتقدم من باسل وحازم وهزار، انجال الفقيد، وعموم اهله وذويه، بأصدق مشاعر العزاء، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

وقد نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام ، فيصل الشبول، الزميل الصحافي ممدوح حوامدة “ابو باسل”، وأعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهل الفقيد وذويه، ولعموم الأسرة الصحفية الأردنية، مشيداً بمناقب الفقيد وإسهاماته المهنية التي قدمها خلال مسيرته؛ ضارعاً إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

انا لله وإنا إليه راجعون..