بوتين في الـ 70.. أعاد للروس الثقة بالنفس، ونجح في استنهاض روسيا بعد أن جثت على ركبتيها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي

إستشهاد الفتى عادل داود في قلقيلية، والشاب مهدي لدادوة بقرية المزرعة برصاص قوات العدو اليوم الجمعة/ فيديو
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