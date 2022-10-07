إستشهاد الفتى عادل داود في قلقيلية، والشاب مهدي لدادوة بقرية المزرعة برصاص قوات العدو اليوم الجمعة/ فيديو
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جرينتش+2 02:59
الإعلام الاسرائيلي يكشف خداع وزير الحرب غانتس، وتظاهره “المُعيب” برفع تأهب الجيش على الحدود الشمالية مع لبنان
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