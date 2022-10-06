إستشهاد الفتى عادل داود في قلقيلية، والشاب مهدي لدادوة بقرية المزرعة برصاص قوات العدو اليوم الجمعة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 02:58
“مكافحة الجرائم الإلكترونية” تحذر من روابط زائفة تدعي تقديم مساعدات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني