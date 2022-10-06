خلال مقابلة.. نبيلة عبيد ترقص على أنغام أغنية سعد لمجرد/ فيديو

حلت الفنانة المصرية القديرة، نبيلة عبيد ضيفة على برنامج صدي الملاعب المذاع عبر قناة mbc ، الذى يقدمه الاعلامي مصطفي الأغا ،

وخلال الحلقة فاجيء فريق عمل البرنامج الفنانة نبيلة عبيد بإذاعة أغنية الحلق للفنان سعد لمجرد، لتبدأ في التتمايل وترقض بشكل تلقائي على الأغنية .

وقد تصدرت الفنانة بيلة عبيد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تصريحاتها في البرامج، عن أسرار في حياتها، وقالت أنها لم تكون أسرة بناء على رغبة شخصية شديدة.

وفيما يلي ملخص لأبرز ما جاء على لسان نبيلة عبيد في هذه الحلقة :

– أمي الله يرحمها كان ممكن أعمل لها أي حاجة وكانت عايزه تشوفني زوجة وعندي طفل، لكن كل واحد اتقدملي كان عايزني أقعد في البيت مشتغلش.

– لم يتقدم لي أحد المنتجين لزواجي.

– أنا كنت بشتري الروايات بنفسي بعد ما تعرفت على الكاتب إحسان عبد القدوس، واللي اتقدمولي كانت عقلياتهم مختلفة عن اللي عايزة أعمله.

– أنا سمعت لأول مرة عن الخلاف بيني وبين نادية الجندي من الصحفية عائشة صالح أثناء عملها موضوع عني لمجلة صحفية، وفضلت أبحث لحد ما عرفت إن في وقيعة وناس بتقول لها حاجات عني”.

واوضحت نبيلة إنها لم تعلم أى شىء عن هذا الخلاف، حتى جاءت إليها هذه الصحفية ل تجرى معها حوارا صحفيا، وسألتها عن هذا الخلاف، متابعة: “قولت لها خلاف أيه ؟ أنا معرفش حاجة، وبدأت أبحث عن الموضوع لحد ما عرفت إن هى كان عندها فيلم معرفش حصل فيه أى، والناس بدأت توقع بينا، ولما توفيت والدتها طلبت من الموسيقار جمال سلامة، وكان صاحبها وجاره،ا إنه يستأذنها أروح أعزيها معاه، وبالفعل عملت كدا”.

– أنا عملت أكثر من 90 فيلما كل واحد بشخصية مختلفة، لكن رواية “وسقطت في بحر العسل” لما رشحها إحسان عبد القدوس عشان أقراها، كنت أمر بحالة مشابهة، وحكاية انتهت بأوجاع عايزة أنساها”.

– اللقب الذي كان يسعدني أن يقال عني “غول تمثيل”، كاشفة عن الدور الأكثر تشابها مع حياتها.