هيفاء وهبي تطرح كليب أغنيتها الجديدة بعنوان “ولد”/ فيديو

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فيديو كليب أغنيتها الجديدة “ولد” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وبعد طرح الكليب بدقائق اقترب من نحو 50 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتفاعل معه عدد كبير من جمهور ومتابعي هيفاء وهبي.

وكانت هيفاء قد طرحت مؤخرا في دور العرض السينمائية فيلم“أشباح أوروبا”، وهو من بطولتها.

كما كانت هيفاء وهبي قد ظهرت في برومو الفيلم بإطلالات لافتة مع اعتمادها على اللوك الصارخ والجريء.. حيث تدور أحداث فيلم “أشباح أوروبا” حول صراع مع عصابة إجرامية تتاجر بالآثار، ويواجهها ثلاثة أطراف متمثلة في الفنانين هيفاء وهبي، ومصطفى خاطر، وأحمد الفيشاوي، يواجههم الفنان عباس أبو الحسن، الذي يجسد شخصية قائد العصابة، بينما يمثل باسم سمرة دورا محوريا في مواجهة الطرفين من أجل مصلحته الشخصية.

وتخوض هيفاء وهبي، من خلال هذا الفيلم، رحلة الصعود من فتاة تعيش في حارة شعبية إلى سيدة أوروبية ترتدي ملابس بأحدث صيحات الموضة، لتواجه تلك العصابة، بعدما تتورط في مشاكل معها.

الفيلم من بطولة هيفاء وهبي، باسم سمرة، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

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