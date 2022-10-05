قطر تقلص ساعات العمل الرسمي لـ 4 ساعات حتى نهاية المونديال

الدوحة – أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، عن تقليص ساعات العمل الرسمي في جميع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة إلى 4 ساعات يوميا بدلا من 7، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل وحتى نهاية بطولة كأس العالم 2022.

وقرر مجلس الوزراء القطري، خلال جلسته الأسبوعية اليوم، أن يكون بدء الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي والخاص من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشرة، باستثناء القطاعات العسكرية والأمنية والصحية والتعليمية.

كما قرر المجلس تقليص نسبة الموظفين العاملين في الجهات الحكومية لتكون بواقع 20 بالمئة فقط يعملون حضوريا، و 80 بالمئة يمارسون أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتقليص ساعات دوام الطلبة والمعلمين في جميع المدارس الحكومية والخاصة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا يوميا بدلا من الواحدة والنصف.

وأعلن مجلس الوزراء القطري عن تقديم إجازة منتصف العام الدراسي لتكون من 20 تشرين الثاني وحتى 22 كانون الأول.

وقرر المجلس كذلك عن إغلاق شارع الكورنيش الحيوي بالعاصمة الدوحة أمام حركة السيارات اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وحتى 19 كانون الأول، وتخصيصه للمشاة فقط خلال هذه الفترة.

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