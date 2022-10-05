ترشيح 202 طالب وطالبة من أبناء الأردنيات للقبول في الجامعات الرسمية

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج الترشيح للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين للعام الجامعي 2022 / 2023.

وقال المستشار والناطق الإعلامي باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، بلغ العدد الإجمالي للطلبة المتقدمين بطلبات (424) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط، والمسددين لرسم تقديم الطلب (369) طالباً وطالبة.

وأضاف انه وفقا لقرار مجلس التعليم العالي فقد تم ترشيح (202) طالب وطالبة للقبول، حيث كان آخر معدل تم قبوله هو 79.75 بالمئة إضافةً إلى قبول طالبين زيادة عن العدد المقرر نتيجةً لحالات تساوي المعدل. ويمكن الاطلاع على نتائج الترشيح بالدخول إلى الرابط التالي: http://www.admhec.gov.jo/AdmJoMotherSonsResults.aspx.

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