إستشهاد الفتى عادل داود في قلقيلية، والشاب مهدي لدادوة بقرية المزرعة برصاص قوات العدو اليوم الجمعة/ فيديو
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استشهاد الشاب علاء زغل برصاص العدو، وإعتقال المطارد سليمان عمران اليوم في بلدة دير الحطب شرق نابلس/ فيديو
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