استشهاد الشاب علاء زغل برصاص العدو، وإعتقال المطارد سليمان عمران اليوم في بلدة دير الحطب شرق نابلس/ فيديو

نابلس – استشهد شاب، وأصيب 3 آخرين على الأقل، ظهر اليوم الأربعاء، جراء محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، لأحد المنازل في بلدة دير الحطب شرق نابلس.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشهيد هو علاء ناصر زغل (21 عامًا) – من سكان مخيم عسكر – جراء إصابته برصاصة في الرأس، من قبل قوات الاحتلال.

ووفقًا للوزارة، فإن جميع الإصابات مستقرة، ومنها 2 بالكتف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا.

ومن بين المصابين صحفيان يعملان في تلفزيون “فلسطين” وهما محمود فوزي ولؤي السمحان، وذلك خلال تغطيتهما للأحداث.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يمنع سيارة الإسعاف من دخول بلدة دير الحطب، فيما نُقل عن جمعية الهلال الأحمر قولها إن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي في دير الحطب وجرى نقلها إلى مستشفى رفيديا، فيما استشهد الزغل -من مخيم عسكر الجديد – متأثرًا بإصابته لاحقًا.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة الشاب المطارد سلمان عمران، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة من داخل وخارج المنزل.

وأطلقت قوات الاحتلال صاروخًا تجاه المنزل المحاصر، كما شرعت جرافات الاحتلال بهدم جدران المنزل المحاصر. فيما اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان.

وقد أغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدية إلى قرى عزموط وسالم ودير الحطب.

كما عززت قواتها في المنطقة، ونشرت القناصة في أماكن مختلفة، حيث لا زال المطارد عمران يشتبك مع قوات الاحتلال.

وفي وقت لاحق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المطارد القسامي سليمان عمران، بعد عدة ساعات من اشتباكه مع جنود الاحتلال الذين حاصروا المنزل الذي تحصن بداخله، في قرية دير الحطب شرق مدينة نابلس.

وخاض القسامي عمران اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال، ورفض تسليم نفسه حتى نفذت ذخيرته. واستقدم الاحتلال جرافة عسكرية ضخمة بدأت بهدم المنزل الذي يتحصن المطارد عمران بداخله، وتهديد حياة أفراد عائلته

ورغم ذلك رفض تسليم نفسه وواصل اشتباكه مع جنود الاحتلال. وأرسل المطارد عمران رسائل صوتية من داخل حصاره أكد فيها على مواصلته الاشتباك مع قوات الاحتلال حتى نيل الشهادة، ودعا المقاومة إلى الاشتباك مع قوات الاحتلال.

وأعرب عمران عن أسفه من ملاحقة السلطة الفلسطينية للمقاومين في الضفة الغربية. وفي الحصيلة أعلنت وزارة الصحة ارتقاء شاب وإصابة خمسة آخرين برصاص جنود الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.