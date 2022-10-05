إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية

أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2022 / 2023) ضمن دورة الترشيح الثانية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، اليوم الأربعاء، إن المستفيدين سيعطون مهلة 12 ساعة فقط للموافقة إلكترونيا على المنحة التي رشحوا لها أو رفضها، من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض، على أن يستكملوا في حال الموافقة الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة عبر مراجعة مديرية البعثات في الوزارة، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

وبين أن الطلبة غير المرشحين للاستفادة من هذه المنح يمكنهم الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة المرشحين ضمن اللواء الفعلي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب.

وأشار إلى أنه يمكن من خلال التواصل مع مديرية البعثات على العنوان التالي: ([email protected]) الحصول على إجابات عن أي سؤال أو استفسار، لافتا إلى أن إعلان النتائج يتم من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: (www.dsamohe.gov.jo )، ومن خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة