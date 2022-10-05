إعتقال 4 عراقيين لانهم رفعوا صور الشهيد صدام وهتفوا باسمه

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، اعتقال أربعة أشخاص، بتهمة “تمجيد” النظام السابق، خلال احتفالات البلاد باليوم الوطني الذي صادف يوم الاثنين الماضي.

وقال الجهاز، في بيان صحفي، إن اعتقال الأشخاص الأربعة جاء بعد رفعهم صورا وإطلاقهم هتافات “تمجد النظام البائد أثناء احتفالات العيد الوطني في محافظة الأنبار”.

وأضاف البيان أن المعتقلين أحيلوا “إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقا لأحكام الدستور العراقي”.

وأكد جهاز الأمن الوطني العراقي “استمراره برصد ومتابعة كل الممارسات التي تخرق القانون وتهدف لخلق حالة من الفوضى”.

وتصل عقوبة الترويج لحزب البعث المحظور في العراق للسجن عشر سنوات، وفقا للقانون العراقي “الجائر”.