التوجه نحو العدول عن قرار العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة

رجح مصدر حكومي رفيع المستوى أن تعود الحكومة عن قرار العمل بالتوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء، مؤكدا أن القرار بهذا الشأن سيحسم الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وقال المصدر في تصريح لـ”الرأي”، إن الحكومة ما زال لديها وقت لمراجعة القرار المتخذ سابقا بعد استماعها إلى العديد من وجهات النظر التي دعتها للعودة عن قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة أيام السنة، مؤكدا حرص الحكومة على خدمة المصلحة العامة ومراعاة ظروف المواطنين.

وأضاف المصدر أن اعتماد التوقيت الصيفي طيلة أيام السنة جاء بعد دراسات مستفيضة أكدت نجاح التجربة في العديد من الدول التي طبقتها، ورغم ذلك أخذت الحكومة بالاعتبار الملاحظات والتجارب السابقة محليا بالإضافة إلى اطلاعها على دراسات واستطلاعات رأي شارك فيها موظفون وطلبة مدارس وجامعات.

وكان مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية أجرى دراسة بينت أن 61% من الأردنيين يرفضون العمل بالتوقيت الصيفي طيلة العام ويفضلون العودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي طيلة فصل الشتاء.

يشار إلى أن الحكومة كانت أصدرت بلاغا في أيلول 2021 يقضي بتقليص المدة المعمول بها في التوقيت الشتوي يالمملكة ليبدأ التوقيت الصيفي في منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام، بدلاً من ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار، بينما أبقى على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام.

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