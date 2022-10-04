"والفضلُ ما شهدت به الأعداء".. جعجع وجنبلاط وجيش العدو يعترفون بدور حزب الله الحاسم في ترسيم الحدود مع إسرائيل
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جرينتش+2 10:26
التوجه نحو العدول عن قرار العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة
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