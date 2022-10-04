إقامة منتدى اقتصادي أردني- سوري في دمشق السبت المقبل

تقيم غرفة تجارة الأردن وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية، يوم السبت المقبل بالعاصمة دمشق، فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري تحت شعار” تشاركية لا تنافسية”.

وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن والعقبة، نائل الكباريتي الذي سيترأس الوفد المشارك، أن المنتدى يشكل لبنة جديدة في طريق تنمية علاقات البلدين التجارية والدفع بها لمستويات أعلى لا سيما في ظل التطورات الراهنة التي يعيشها الاقتصاد العالمي.

وأضاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام يشكل زخما اقتصاديا مهما لمزيد من توثيق العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، وتدشين مرحلة من التشاركية التجارية ودفعها لمستويات تلبي الطموحات، مؤكدا وجود اهتمام من الشركات الأردنية لتعزيز تواجدها بالسوق السورية.

وحسب الكباريتي يتخلل المنتدى الذي سيفتتحه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، جلسات عمل تتعلق بالتبادل التجاري ولوجستيات النقل بين البلدين، والتعاون الصناعي والزراعي “آفاق التكامل والفرص الواعدة”، بالإضافة للقاءات تخصصية بين الشركات الأردنية ورجال الأعمال السوريين.

وأشار الكباريتي إلى أن غرفة تجارة الأردن بذلت منذ فترة طويلة جهودا كبيرة لتذليل العقبات التي تتعلق بتسهيل حركة التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا لإعادتها لزخمها السابق حفاظا على مصالح البلدين المشتركة.

وسيقام على هامش المنتدى معرض للمنتجات الأردنية بمشاركة 32 شركة أردنية تعمل بقطاعات الصناعة والخدمات والنقل واللوجستيات والسياحة والغذاء والتجارة، وتنظمه شركة بيجاد لتنظيم المعارض والمؤتمرات الأردنية ومجموعة دلـتـا للاقتصاد والأعمال السورية.

يذكر أن قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا زادت خلال الأشهر السبعة الماضية من العام بنسبة 23 بالمئة، لتصل إلى 40 مليون دينار، مقابل نحو 26 مليون دينار مستوردات.

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