أردوغان يلجأ لحل أزمتة الاقتصادية على حساب الشعب الليبي المنكوب، بعقد إتفاقية غاز مع حكومة المنقوش غير الشرعية
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جرينتش+2 07:48
أردوغان يلجأ لحل أزمتة الاقتصادية على حساب الشعب الليبي المنكوب، بعقد إتفاقية غاز مع حكومة المنقوش غير الشرعية
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