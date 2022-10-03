لافروف: أمريكا تُجنّد الدول الغربية اليوم لمواجهة روسيا مثلما سبق لهتلر ان جنّدها بالأمس لمهاجمة الاتحاد السوفياتي
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جرينتش+2 07:01
وزارة التربية: بدء التسجيل للامتحان التكميلي بعد غدٍ الأربعاء
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