عويس يدعو رؤساء الجامعات لتمديد فترة تسديد الرسوم إلى الخميس المقبل

طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، اليوم الاثنين، رؤساء الجامعات الرسمية بمنح الطلبة المرشحين للقبول تنافسيا ضمن قوائم القبول الموحد للعام الجامعي 2022 / 2023، فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

وقال المستشار والناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة، مهند الخطيب، إن الموعد المتوقع لإعلان وحدة التنسيق لقوائم الطلبة المرشحين للقبول من مسيئي الاختيار والمتقدمين بطلبات انتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، سيكون الخميس المقبل؛ وذلك تجنبا لإشكاليات مالية قد تنتج من قيام الطلبة بدفع الرسوم الجامعية في احدى الجامعات ثم الانتقال إلى أخرى.