بزعم محاولة دهس.. استشهاد باسل بصبوص وخالد دباس، وجرح سلامة رأفت برصاص العدو فجر اليوم الاثنين قرب رام الله
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جرينتش+2 11:55
بلدة عبلين الجليلية في فلسطين المحتلة عام 1948 تُكرّم ابنتها الاديبة آمال عواد رضوان
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