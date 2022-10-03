أجواء معتدلة بالمرتفعات وحارة في باقي المناطق حتى الأربعاء

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الخميس انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 27 – 16، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الأغوار الشمالية 37 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 38 – 24، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

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