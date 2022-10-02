وزارة الصحة تنفي تسجيل إصابة بالكوليرا في المفرق

نفت وزارة الصحة إصابة إحدى مراجعات مستشفى المفرق الحكومي، والتي تحمل الجنسية السورية، بمرض الكوليرا.

وقال أمين عام الوزارة لشؤون الأوبئة والامراض السارية، الدكتور رائد الشبول إن حالة الفتاة طبيعية، وهي لا تعاني من أية أعراض، أو من الإسهال المائي المميز للكوليرا، مشيرا إلى أن نتيجة فحص الكوليرا جاءت سلبية.

وأضاف أن الفتاة خرجت يوم أمس من المستشفى، وجرى التواصل والاطمئنان عليها، وهي الآن لا تعاني من أية أعراض أو أمراض أخرى.

بدوره، قال مدير مستشفى المفرق الحكومي، الدكتور مقبل الشرفات إن النتائج الأولية لفحوصات الفتاة السورية التي أدخلت للمستشفى كانت سلبية، ولا تشير إلى إصابتها بمرض الكوليرا.

وأضاف لوكالة (بترا) اليوم الأحد، أن الفتاة، وبعد خضوعها للفحوصات، تبين أن حالتها طبيعية، وجرى إخراجها من المستشفى.

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