الضفة تقاتل.. "عرين الأسود" تُصيب مستوطناً بجراح وتُعطب حافلة بعمليتي إطلاق نار قرب نابلس صباح اليوم الأحد/ فيديو
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جرينتش+2 03:11
هكذا بدأوا قديماً في فلسطين.. الحاخام الأكبر في الإمارات يُباهي بازدهار الحياة اليهودية هناك بعد اتفاقيات إبراهيم
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