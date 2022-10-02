لجنة التحقق بملف التأمين الصحي بنقابة الصحفيين تباشر عملها

عمان (بترا)- عقدت لجنة التحقق بملف التأمين الصحي في نقابة الصحفيين، اجتماعها الأول، امس السبت، بمقر النقابة، وتوافقت على تسمية الزميل جمال العلوي رئيساً للجنة، والزميل يزيد كنعان مقرراً لها، وعضوية كل من الزملاء معاذ البطوش وجاسر عواد ونبيل الحمران.

وكان نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، قد وجه كتاباً بتاريخ 22 أيلول 2022 إلى لجنة التحقق لمباشرة عملها حسب الأصول استناداً لقرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 29 / نيسان 2022 واستناداً لقرار مجلس النقابة رقم (2) في جلسته المنعقدة رقم (33) بتاريخ 3 آب 2022.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع ضرورة التحقق من ملف التأمين الصحي في النقابة بكل حياد وموضوعية، بما يخدم مصلحة النقابة والزملاء في الهيئة العامة.

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