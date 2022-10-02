طقس خريفي معتدل اليوم الاحد وحتى الأربعاء

يطرأ اليوم الأحد، انخفاض قليل على الحرارة، مع بقائها أعلى بقليل من معدلاتها العامة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول أحياناً إلى شمالية شرقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمالي ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمالي ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 19، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الأغوار الشمالية 37 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت وخليج العقبة 38 – 26 درجة مئوية.

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