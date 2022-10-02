زيارة أردوغان المقبلة لاسرائيل تستهدف العلاج أولاً، لأن ملفه الطبي موجود في مركز “شيبا رمات جان” منذ عام 2011

متابعة: صبا العنزي

جاء في تقرير إخباري نشره موقع “جاوا نيوز” في دولة كوسوفو، واشارت اليه مواقع اخبارية إسرائيلية، ان فريقا طبيا اسرائيليا قد قام في 25 من شهر مايو لعام 2022 بزيارة تركيا بغرض علاج الرئيس رجب طيب أردوغان. بناء لطلب مولود جاوش أوغلو، وزير الخارجيه التركي لدى زيارته لإسرائيل مؤخرا.

وقال التقرير ان ملف اردوغان الطبي موجود في “مركز شيبا رمات جان الطبي” الاسرائيلي، وان زيارة أردوغان المقبله لتل ابيب ليست سياسية ودبلوماسية فقط، بل هي طبية اولاً وبالدرجة الاساس.

وكشف التقرير ات رجب طيب أردوغان كان قد اجرى عملية ناجحة للقولون في نوفمبر لعام 2011 في إسطنبول بحسب مصادر مطلعة عن ملف أردوغان الصحي حيث أظهرت نتائج تحليل القولون إنه مصاب “بورم بريز الحميد”، وهو ما يعني أن لديه نوعا متطوراً من ورم حميد يعتبر مقدمة لسرطان القولون.

أردوغان يبدو قلقا بجدا شأن عودة سرطان القولون، فقد بات يعاني من حالة عصبية حادة، وهو في مثل هذة الحالة يحاول الظهور بحذر شديد وحركة هادئة، حرصا منه على الحفاظ على توازنه أمام الكاميرات.

وكان هناك لقاء، وهو الأول منذ فترة طويلة، بين يائير لبيد رئيس وزراء إسرائيل، ورجب طيب أردوغان في القاعة العامة للأمم المتحدة، حيث يعتقد ان البحث قد تطرق الى موضوع زيارة اردوغان لتل ابيب، واستئناف علاجه في مركز شيبا رمات جان الطبي

تسليم مهمة علاج أردوغان للاطباء الإسرائيليين يعبر بوضوح عن مدى متانة العلاقة بين تركيا وإسرائيل، فضلا عن انه يؤكد تدهور صحة أردوغان حيث يشكل موته ضربة قاسية لتركيا في وضعها المضطرب الحالي.

المصدر:

https://javanews.al/udhetimi-i-erdogan-ne-izrael-jo-vetem-politik-dhe-diplomatik-por-edhe-mjekesor/