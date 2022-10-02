احتجاز ذوي الأسرى خلال زيارة أبنائهم.. توتر في سجن رامون اليوم الاحد واعتقال شقيقة أسير بزعم طعن حارسة إسرائيلية
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جرينتش+2 07:34
زيارة أردوغان المقبلة لاسرائيل تستهدف العلاج أولاً، لأن ملفه الطبي موجود في مركز “شيبا رمات جان” منذ عام 2011
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