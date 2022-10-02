تعديلات على حركة القدوم والمغادرة في جسر الملك حسين

أعلنت إدارة وأمن الجسور، اليوم الاحد، عن تعديل مواعيد حركة القدوم والمغادرة في جسر الملك حسين، ابتداء من يوم غد الإثنين ولغاية يوم الخميس المقبل 6 / 10 / 2022.

وقالت إنه تم تعديل ساعات العمل في الجسر يوم الإثنين الموافق 03/10/2022 ، حيث سيبقى الجسر مفتوحاً أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين لمدة 24 ساعة، من صباح يوم الإثنين الموافق 03/10/2022 وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 04/10/2022، وكما يلي:

1_ مغادرة أول حافلة جت (عرب) يوم الإثنين عند الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحا، وتستمر لغاية الساعة الثامنة والنصف (8:30) من صباح يوم الثلاثاء.

2_مغادرة اول سيارة (vip, دبلوماسي) يوم الاثنين عند الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحا ولغاية الساعة الحادية عشر (11:00) مسآءً من نفس اليوم.

3_ تعود حركة الـ (vip, الدبلوماسي) يوم الثلاثاء عند الساعة السادسة والنصف صباحاً ولغاية الساعة ٩ صباحا من نفس اليوم .

4_ سيكون الجسر مغلقاً بالكامل يوم الأربعاء 05/10/2022.

5_ يعود العمل كالمعتاد يوم الخميس الموافق 06/10/2022 من الساعة الثامنة (8:00) صباحاً وحتى الساعة الثامنة (8:00) مساءً في كلا الاتجاهين .

وقد دعت إدارة السير المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الإزدحام .