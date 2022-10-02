بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات لأبناء الأردنيات

بدأت، اليوم الأحد، عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الرسمية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وتستمر حتى الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 4 تشرين الأول/أكتوبر، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ووفقاً للإجراءات المعلنة سابقاً للطلبة الأردنيين.

وقال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إن عملية تقديم طلبات أبناء الأردنيات محصورة فقط بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية 2022، أو الدورة التكميلية (2021) ، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات.

ويقوم الطالب (المحقق لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2022)، أو الدورة التكميلية (2021) فقط)، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته 15 ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom).

وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة.

أما شروط الاستفادة من المقاعد المخصصة للطلبة أبناء الأردنيات:

1) أن يكون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات والصادرة عن دائرة الأحوال المدنيـــة.

2) أن يكون الطالب من المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2022)، أو الدورة التكميلية (2021) فقط.

بعد الدخول إلى برمجية تقديم طلبات الالتحاق يقوم الطالب بإدخال (الرقم المتسلسل في البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، رقم الجلوس والدورة في شهادة الدراســة الثانويـــة العامة، والرقم الوطني, ومكان ورقم القيد للأم الأردنية).

ويستثنى من قبول الطلبة أبناء الأردنيات الطلبة المرشحون للقبول في قائمة المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات (أبناء قطاع غزة).

وأشارت الوحدة إلى أنه يتم قبول الطلبة أبناء الأردنيات حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي (2022/ 2023)، والتي تم إعلانها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.

من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى

وفيما يتعلق بتقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة، أوضح الخطيب أنها تبدأ عبر طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتبارا من صباح الأحد، وتنتهي عند الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ولفت النظر الى أن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المستفيدين من هذه المكرمة والذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة فقط، وتشمل الانتقال إلى جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة)، ووفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023.

وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقا للشواغر المتوفرة في نفس التخصص، مشيرا إلى أنه يتوقع إعلان نتائج قبول طلبة التجسير منتصف الأسبوع الحالي.

ودعا الخطيب الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول إلى التواصل مع الجامعات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة .