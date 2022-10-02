المطربة شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة «المترو»/ فيديو

تخطت أغنية « مترو» للمطربة شيرين عبد الوهاب 110 آلاف مشاهدة، بعد مرور 13 ساعة فقط على طرحها بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، والمنصات الموسيقية.

وأغنية« مترو» من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ميكس وماستر طارق مدكور.

تقول كلمات الاغنية:

في محطة المترو وأنا ماشية من يومين

أنا شفت حد مش هشوفه مرتين

ضحكت عيونه ضحكة قولت قصدو مين

أنا أنا أنا

بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين

ومكنش فيه إلا أنا بس وجمبي اتنين

مبقتش عارفة هو يومها قصدو مين

يا دي يا دي يا أنا

خد قلبي مني وخطفني خطفة

ولاقيتني طايره مع أني واقفة

خد قلبي مني وخطفني خطفة

ولاقيتني طايرة مع أني واقفة

مبقتش فاهمة مبقتش عارفة

ده عمل في روحي وفي قلبي أيه

قربلي خطوة وقالي فجأة أيه النظام

دقات قلبي سريعة ومن غير انتظام

وضحكلي نفس الضحكة قولت خلاص تمام

وكانت شيرين عبد الوهاب قد اعلنت امس عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، طرح أغنيتها الجديدة “المترو”.

فقد نشرت شيرين عبدالوهاب، الأغنية، وعلقت عليها: “أغنية المترو دلوقتي على اليوتيوب”.

وفي أغسطس الماضي، روج الشاعر أمير طعيمة لأغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة “المترو”، التي أعلن عنها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشر أمير، البوستر الدعائي للأغنية، الذي يحمل صورة لشيرين عبدالوهاب والمترو، وعلق عليها قائلا: “قريبًا”.