القيصر بوتين يصنع التاريخ ويصحح خرائط الجغرافيا باعلان إلتحاق مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون بروسيا الأم
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جرينتش+2 02:12
هل يقود تعيين الأمير محمد رئيسا للوزراء إلى نقل وراثة الحكم لأبناء الملك سلمان؟
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