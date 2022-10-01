في يومها العالمي.. كبار المطربين العرب تغنوا بسحر القهوة/5 فيديو

يحتفل العالم، اليوم السبت، باليوم العالمي للقهوة، الذى يوافق 1 أكتوبر، وهو المشروب الذى يحظى باعجاب قطاع كبير ممن يرون فى الفنجان سحرا خاصا، ولم يغفل الفن عنه بمختلف الأعمال التي تعرضت له عبر عدد من الأغنيات التي تغزلت فيه، فقرر عدد من المؤلفين صناعة أغنيات تتضمن كلمة “القهوة” أو “حبات البن”، وربطها بالعشق والحب من خلال أغنيات كثيرة شيقة.

فيروز “في قهوة على المفرق”

قدمت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز أغنية حملت اسم “في قهوة على المفرق” عام 1974، وهى من كلمات وألحان الأخوين رحبانى.

سميرة توفيق “بالله تصبوا القهوة”

ولا نستطيع أن ننسى الفنانة اللبنانية العريقة سميرة توفيق التي غنت أغنية “بالله تصبوا القهوة” والتي تعتبر من أبرز الأغاني التراثية في الأردن، ومن أكثرها شهرة في العالم العربي.

محمد رشدى “فنجان القهوة”

وقد عودنا المطرب المصري المحبوب محمد رشدي على تقديم أغنيات مختلفة كثيرة خاصة في مجال الغناء الشعبى، فقدم أغنية حملت اسم “فنجان القهوة”.

طلال مداح “هيلة يا هيلة”

ولا ننسى المطرب السعودي المبدع طلال مدّاح، الذى قدم إحدى أغنياته الشهيرة “هيلة يا هيلة” والذى تغزل خلالها في حبات الهيل والبن الأسمر.

أسمهان “أهوى”

قدمت الفنانة السورية/ المصرية الجميلة أسمهان أغنية بعنوان “أهوى”، وتقول كلماتها “يا مين يقول لى أهوى.. أسقيه بأيدى قهوة”، حيث استطاع من خلالها الشاعر مأمون الشناوى أن يمزج بين شرب القهوة والحب والعشق، وقدمتها أسمهان خلال فيلم “غرام وانتقام” من بطولة يوسف وهبى وأنور وجدى.