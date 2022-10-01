طقس حار في اغلب المناطق اليوم السبت وانخفاض تدريجي غدًا

تكون الأجواء اليوم السبت، حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل على الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، انخفاض آخر طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 19، وفي مرتفعات الشراة 31 – 18، وفي مناطق البادية 38 – 21، وفي مناطق السهول 34 – 23، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 39 – 25، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.

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