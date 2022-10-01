القيصر بوتين يصنع التاريخ ويصحح خرائط الجغرافيا باعلان إلتحاق مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون بروسيا الأم
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جرينتش+2 02:11
الصهاينة خططوا لمشروع الشرق الاوسط الجديد، و”أبناء إبرهيم” تكفّلوا بتنفيذه
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