فيما قد يشكل تحدياً كبيراً للحكومة المقبلة.. المعارضة الكويتية تكتسح الانتخابات النيابية وتفوز بـ 28 مقعداً

صحيفة يديعوت العبرية تعترف ان "المقاتلين الجدد" بـ "كتيبة جنين" و"عرين الأسود" يحظون بدعم شعبي هائل في الضفة
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