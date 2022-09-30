رصاص “عرين الأسود” يلاحق قوات العدو لدى مداهمتها نابلس اليوم الجمعة/ فيديو

أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قبل وأثناء انسحابها من مدينة نابلس عقب اقتحامها.

وأعلنت مجموعات “عرين الأسود”، إطلاقها وابلا من الرصاص على قوات الاحتلال قبل انسحابها من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة تسللت إلى مخيم عين بيت الماء غرب نابلس، وحاصرت مداخل المخيم وانتشرت في الشوارع المحيطة ونشرت عددًا من القناصة في بعض البنايات.

وكانت مجموعة من المقاومين في البلدة القديمة بنابلس قد اعلنت عن نفسها اسم “عرين الأسود”، كما اعلنت من خلال عدة بيانات مسؤوليتها عن عدد من العمليات البطولية، وعن استشهاد عدد من أبطالها خلال العمليات الفدائية، او في عمليات اغتيال على يد الاحتلال هزّت الشارع النابلسي والفلسطيني بشكل عام، في حين لا تزال قوات الاحتلال “تُطارد” عددا آخر منهم في محاولة لاعتقالهم أو اغتيالهم.

مجموعات عرين الاُسود تعلن استهداف قوات الاحتلال بوابل من الرصاص أثناء إنسحابها من مدينة نابلس قبل قليل pic.twitter.com/hsY4PmnzaQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 30, 2022